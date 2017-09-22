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Бернард Хопкинс: Я шокирован решением Уорда, но это его выбор, и его нужно уважать

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс прокомментировал решение Андре Уорда завершить профессиональную карьеру.

«Думаю, он войдет в Зал славы. Эту тему даже не стоит обсуждать. Уорд многое сделал для бокса. Он очень умен, и я очень уважаю этого парня. Также я уважаю его решение. Конечно, это шок, но это его выбор. Уорд настоящий мужчина. Неважно, что он планирует дальше, я обязательно буду следить за этим», – цитирует Хопкинса BoxingScene.

В последнем бою Уорд встречался с Сергеем Ковалевым из России и одержал вторую победу над спортсменом из РФ.

Добавим, что американец за всю карьеру провел 32 боя и не потерпел ни одного поражения.

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