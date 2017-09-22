Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина1 : 2Россия
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)1 : 0ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Базаревич: Нужно продолжать работать на популярность баскетбола в России

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итог выступлению команды на чемпионате Европы.

«Мы радуемся тому, что после такого провала, совсем грустных четырех-пяти лет, у нас появился интерес к сборной. Наверное, это главный итог выступления команды на Евробаскете. К сожалению, мы не привезли с чемпионата Европы медаль, как футболисты, у которых не было матча за третье место.

Нам нужно сделать так, чтобы не было провала и чтобы мы продолжали работать на интерес, популярность вида спорта, и тогда сборной будет проще. Мы получим больший выбор, у нас будет больше игроков, не будем зависеть от игрока, который по какой-то причине не смог прийти, получил травму или что-то еще. Продолжим работать в этом направлении, и, надеюсь, наши баскетболисты почувствовали радость от игры и с энтузиазмом будут приходить в нашу сборную…

Если говорить о запасе прочности нынешнего состава, то на четыре ближайших года его хватит. Многие говорят, что в Лиге ВТБ играет всего девять российских команд, и это очень грустно. В такой большой стране такого быть не должно. Команд должно быть больше, и это даст возможность большему количеству игроков выступать на более высоком уровне. Российских тренеров также мало, и увеличение количества российских команд даст им места.

В том, что наши молодежные команды неудачно играют в последние годы, нет большой трагедии в плане результата. Поколения складываются или не складываются, но если в каждой команде будет хотя бы один игрок, который потенциально может вырасти в звезду или в члена сборной, тогда все в порядке. Пока не очень это просматривается. Мне кажется, у федерации есть план на это, и нужно приложить много усилий, чтобы изменить ситуацию в детском спорте.

По поводу конкретно следующих четырех лет — у нас есть братья Кулагины, Карасев, которого нам очень не хватало и с которым, надеюсь, все будет хорошо. Кто-то, наверное, будет заканчивать. Большого поколенческого запаса, как у испанцев или аргентинцев, не выпадающих из топа, у нас нет. Но и такого, чтобы уже в первые четыре года случился провал, тоже нет», — сказал Базаревич в эфире телеканала «Россия 24».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Базаревич: Нельзя сказать, что у ЦСКА нет соперников в РоссииГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил мнение о конкуренции в Единой лиге ВТБ.Президент ФИБА-Европа: Все полуфиналисты Евробаскета были достойны победыПрезидент ФИБА-Европа Тургай Демирель подвел итоги Евробаскета-2017, который завершился в воскресенье в Стамбуле.Базаревич продолжит работать со сборной РоссииГлавный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.Что Базаревич делает не так, как другие? Немного о главном тренере сборнойЧто Базаревич делает не так, как другие? Немного о главном тренере сборнойДля Сергея Базаревича это был первый крупный турнир в роли главного тренера национальной команды.MVP Евробаскета-2017 завершил международную карьеруЗащитник сборной Словении Горан Драгич принял решение завершить карьеру в национальной команде.
Бокс
Бернард Хопкинс: Я шокирован решением Уорда, но это его выбор, и его нужно уважать
Футбол
Сергей Фурсенко: Результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к «Краснодару» и «Реал Сосьедад»
Футбол
Денис Глушаков: Счастлив играть в команде Старостиных
Футбол
«Спартак» победил «Анжи» в матче молодежного первенства
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Базаревич
Сергей Базаревичвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017