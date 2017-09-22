Как стать туристом. Краткий курс для начинающих

В рамках предстоящего всемирного дня туризма, Советский спорт публикует интересные способы отметить праздник, не выбиваясь из бюджета.

Неплохой вариант – справить его в дороге. Желательно – в самолете, несущем к теплым балийским берегам. Но это – для слабаков! При наличии фантазии и отсутствии отпуска, можно действовать прямо на месте.

Мексиканская вечеринка

Устроить стилизованную вечеринку у себя дома. Почему бы, например, не отправиться в Мексику? Накупить пончо и широкополых шляп, обсудить Чупакабру и Плакальщицу, накрутить буррито с энчиладами, запить… Какао! Тоже, между прочим, мексиканская классика. Стол застилаем яркими скатерками и побольше кактусов. Вот и все. Ранчо дядюшки Педро готово. Да, и пускай все гости непременно придумают себе мексиканские имена. Включайте конные бега или бой быков. И дядюшкино ранчо превратится в Национальный стадион, а вы – в азартных болельщиков.

Подмосковные индейцы

Для более закаленных путешественников подойдет вариант: уехать на природу. Не очень далеко – зависит от уровня вашей закаленности. Если с вами дети – будьте индейцами. Разбивайте палатку или просто нажарьте шашлыков, благо, погода в выходные обещала позволить. Если ехать никуда не хочется, можно разбить лагерь прямо в парке. Сегодня для этого оборудованы многие площадки.

А если рабочая неделя была настолько тяжелой, что придумывать ничего неохота, а ребенок требует веселья и активного отдыха, в выходные в столице проходит множество тематических мероприятий.

Туристический квест

В парке «Сокольники» в это воскресенье проведут целый спортивно - туристический квест для школьников и их родителей. Каждый год популярное мероприятие собирает около 2 тысяч юных туристов, которых ожидает увлекательная игра. Все желающие будут решать туристические, спортивные и интеллектуальные задания на площадке гайд- парка под руководством известного путешественника Матвея Шпаро. Каждому участнику достанется памятный приз.

«Советский спорт» Life&Style рекомендует внимательно изучить туризм спортивный. Сквозь его призму не менее интересно изучать культуру разных стран. А для тех, кто не готов в выходные преодолевать естественные препятствия и подтверждать квалификационные разряды, подойдет старая добрая пешеходная прогулка. Тоже, между прочим, разновидность спортивного туризма.