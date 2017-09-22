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Сергей Базаревич: Нельзя сказать, что у ЦСКА нет соперников в России

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил мнение о конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«Нельзя сказать, что у ЦСКА не видно соперников. Есть четыре команды, которые могут оказать конкуренцию, но такое ощущение, что они не до конца верят, что могут сместить «армейцев» с трона. Сейчас Лига ВТБ ввела «Финал четырех», отменив плей-офф, и, наверное, для ЦСКА это будет более сложной историей, поскольку в таком скоротечном формате всякое может случиться. Но даже не для меня как тренера сборной, а вообще для интереса вида спорта нужна более высокая конкуренция, нужна сменяемость лидера. Но это не может быть искусственно.

ЦСКА делает свою работу и по праву является лидером российского баскетбола, да и европейского», — заявил Базаревич в эфире телеканала «Россия 24».

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