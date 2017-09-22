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Георгий Черданцев: А что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотел

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о результатах 1/16 финала Кубка России. Напомним, московский ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» покинули турнир.

«А что такие переживания по поводу Кубка? Наоборот: популяризация футбола, шанс на Европу, и выиграл тот, кто больше хотел. Это и есть спорт», – написал Черданцев в своем твиттере.

Отметим, что единственный из топ-клубов страны – московский «Спартак» – сумел выйти в следующую стадию турнира, обыграв «Кубань» (2:0).

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