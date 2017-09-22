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Андреа Маццон: Ошибка «Автодора» в том, что позволили поверить «Керавносу» в себя

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал поражение от «Керавноса» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА.

«Игра получилась тяжелой, как это обычно бывает, когда победитель определяется по набранным очкам по сумме двух матчей. Никогда не знаешь, чего ожидать, но в любом случае самое главное – пройти квалификацию и выйти в следующий раунд. Мы начали игру с промахов из открытых позиций и не забили легкие быстрые прорывы. Когда у нас появилась возможность увеличить разницу в счете, мы допустили несколько ошибок и позволили соперникам вернуться в игру. Во второй половине продолжали не забивать свои трехочковые мячи из открытых позиций и дали «Керавносу» шанс поверить в себя. В этом заключалась наша самая большая ошибка.

На самом деле неважно, кто играет в ключевые моменты матча. Сегодня у Клименко был не лучший день. В концовке «Керавнос» использовал много пик-н-роллов в нападении. Поэтому нам было проще действовать с другими «большими», в результате чего мы сократили разницу в счете. Но следующая игра может быть совершенно другой. У нас 5 «больших», и все они должны быть готовы к каждому матчу. Тот, кто лучше играет, тот и остается на площадке. Все очень просто. Думаю, что Артем испытывает особые эмоции, выходя на паркет перед своими болельщиками и семьей, и это вполне нормально. Убежден, что в следующей игре против «больших» «Морнара» он станет ключом к нашему успеху», – цитирует Маццона официальный сайт клуба.

Напомним, «Автодор» проиграл со счетом 63:67, но по сумме двух поединков вышел в следующий раунд.

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