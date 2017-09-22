Александр Шмурнов: У «Крыльев» очень хорошо ходит мяч. Это уже стиль Андрея Тихонова
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил несколько записей в своей страннице в твиттер об игре «Крыльев Советов». Накануне самарский клуб одолел московский «Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка страны.
«У «Крыльев» очень красивая новая форма! Да и футбол приличный, надо сказать. Очень хорошо ходит мяч у Самары. Очевидно, что это уже стиль Андрея Тихонова», – считает Шмурнов.
Добавим, что «Крылья» занимают второе место в таблице ФНЛ, уступая лидирующему «Енисею» по дополнительным показателям.
Интересно, что в прошлом сезоне Андрей Тихонов работал главным тренером красноярского клуба, а этим летом перебрался в Самару.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)
Голы
Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)
Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер
Предупреждения:
Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103
Место и дата
21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция