Александр Шмурнов: У «Крыльев» очень хорошо ходит мяч. Это уже стиль Андрея Тихонова

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил несколько записей в своей страннице в твиттер об игре «Крыльев Советов». Накануне самарский клуб одолел московский «Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка страны.

«У «Крыльев» очень красивая новая форма! Да и футбол приличный, надо сказать. Очень хорошо ходит мяч у Самары. Очевидно, что это уже стиль Андрея Тихонова», – считает Шмурнов.

Добавим, что «Крылья» занимают второе место в таблице ФНЛ, уступая лидирующему «Енисею» по дополнительным показателям.

Интересно, что в прошлом сезоне Андрей Тихонов работал главным тренером красноярского клуба, а этим летом перебрался в Самару.