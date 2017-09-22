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Алексей Лунин: Матч с «Анжи» рассматривали как подготовку к «Ливерпулю»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче десятого тура молодежного первенства.

«Мы владели инициативой, создали много моментов, но не все использовали, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».  Забили лишь однажды. Наше преимущество в счете было минимальным, поэтому концовка игры получилась нервной. К сожалению, это не первая встреча, в которой упускаем неплохие возможности для взятия ворот. Ведется кропотливая работа над завершением атак. Надеюсь, в следующих матчах мы улучшим результативность.

«Анжи» – хорошая, «упертая» команда, которая старается играть низом. На мой взгляд, футбол получился интересным. Отчасти мы рассматривали этот матч именно как этап подготовки к поединку Юношеской лиги УЕФА против «Ливерпуля», который ждет нас уже во вторник. Было полезно сыграть с таким неуступчивым соперником».

Напомним, единственный гол в матче забил 18-летний защитник Даниил Петрунин, отличившийся после розыгрыша углового.

Матч

Спартак (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)

Голы

Петрунин 55 (1:0).

Судья:

Антон Качанов (Россия)

Место и дата

22 сентября 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция



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