Алексей Лунин: Матч с «Анжи» рассматривали как подготовку к «Ливерпулю»
Главный тренер молодежного
состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в
матче десятого тура молодежного первенства.
«Мы владели инициативой, создали много моментов, но не все использовали, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». Забили лишь однажды. Наше преимущество в счете было минимальным, поэтому концовка игры получилась нервной. К сожалению, это не первая встреча, в которой упускаем неплохие возможности для взятия ворот. Ведется кропотливая работа над завершением атак. Надеюсь, в следующих матчах мы улучшим результативность.
«Анжи» – хорошая, «упертая» команда, которая старается играть низом. На мой взгляд, футбол получился интересным. Отчасти мы рассматривали этот матч именно как этап подготовки к поединку Юношеской лиги УЕФА против «Ливерпуля», который ждет нас уже во вторник. Было полезно сыграть с таким неуступчивым соперником».
Напомним, единственный гол в матче забил 18-летний защитник Даниил Петрунин, отличившийся после розыгрыша углового.
Матч
Спартак (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Петрунин 55 (1:0).
Судья:
Антон Качанов (Россия)
Место и дата
22 сентября 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция