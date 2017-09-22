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Георгиос Барцокас: Швед и Зубков присоединятся к «Химкам» через несколько дней

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу в товарищеском матче над «Бамбергом».

«Спасибо организаторам турнира за приглашение, для нас это хорошая возможность увидеть свой игровой прогресс. Хотя это и предсезонная подготовка, обе команды провели конкурентную игру, которая закончилась нашей победой. И мы, и «Бамберг» были мотивированы, и я очень рад, что мы продемонстрировали большое желание победить. Мы пропустили слишком много легких мячей и сделали всего девять передач, но хорошо играли на подборе, что дало нам несколько важных атак. Я хотел бы отметить, что победа еще более ценна, если учесть, что мы еще не в полном составе, потому что Алексей Швед и Андрей Зубков присоединятся к команде только через несколько дней», – цитирует Барцокаса официальный сайт клуба.

Напомним, встреча завершилась победой «Химок» в овертайме со счетом 77:75.

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