Евгений Вайнштейн: Никакой ничьи! Головкин уверенно победил Альвареса

Президент промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн поделился впечатлениями от поединка Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Напомним, что бой завершился вничью. По итогам 12 раундов судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла зафиксировал ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

– Я непросто смотрел бой, даже подсчитывал. Гена выиграл по очкам. К чему весь начавшийся сыр-бор? Все ожидали от него немного другого боя. Но по очкам Головкин бой выиграл. Ничья не отображает то, что происходило на ринге. «Канело» встречал, но его ударов было вдвое меньше. Бокс – арифметика простая.

– Сам Головкин позиционировал бой, как историческое событие, вроде встречи Марвина Хаглера и Рэя Леонарда. Бой оказался таковым или он не оправдал ожиданий?

– Гена немного преувеличил. Для него бой был историческим. Так тяжело и долго шли переговоры. И болельщики ажиотаж подняли. Если бы Головкин бой выиграл, он был бы королем. Но история продолжается.

– Реванш имеет смысл?

– Конечно. Головкину нужно утвердиться в том, что он лучший, а «Канело» - звездный парень. Не рядовой. И в финансовом плане следующий поединок принесет больше прибыли.