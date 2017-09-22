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Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев рассказал, что сможет посмотреть матч «Спартак» - «Ливерпуль» на стадионе.

- Хочу поблагодарить руководство «Спартака». Гендиректор Сергей Родионов прислал мне билет и пропуск на машину на матч Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль». Напишите так: буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой.

Матч «Спартак» - «Ливерпуль» продет 26 сентября на «Открытие Арене».

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