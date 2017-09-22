Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев рассказал, что сможет посмотреть матч «Спартак» - «Ливерпуль» на стадионе.
- Хочу поблагодарить руководство «Спартака». Гендиректор Сергей Родионов прислал мне билет и пропуск на машину на матч Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль». Напишите так: буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой.
Матч «Спартак» - «Ливерпуль» продет 26 сентября на «Открытие Арене».
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