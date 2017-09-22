Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой

Алексей Лунин: Матч с «Анжи» рассматривали как подготовку к «Ливерпулю»

Алексей Лунин: Матч с «Анжи» рассматривали как подготовку к «Ливерпулю» Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче десятого тура молодежного первенства.