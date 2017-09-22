Промоутер Гассиева: Будем болеть за Кудряшова в бою с Дортикосом

Президент промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн, представляющий интересы Мурата Гассиева, поделился ожиданиями от поединка Дмитрия Кудряшова и Юниера Дортикоса.

Напомним, что их бой пройдет 23 сентября в США. Он станет четвертьфинальным поединком Всемирной боксерской Суперсерии. И победитель встречи может встретиться в полуфинале с Муратом Гассиевым, которому свой поединок нужно провести 21 октября против Кшиштофа Влодарчика.

– На этой неделе пройдет поединок Дмитрия Кудряшова и Юниера Дортикоса. Кого бы вы хотели в качестве соперника для Мурата?

– Кудряшова. Мы его хорошо знаем. Мурат был у него спарринг-партнером. С Дмитрием нам было бы удобнее. Дортикос – темная лошадка, хотя и бывал в нокдаунах. Но боксер неплохой, поэтому мы болеем за Кудряшова, – смеется.

– 50 на 50. Значительного преимущества нет ни одного боксера. Оба могут ударить, встретить. Все зависит от того, кто лучше подготовится и как отработает тренерская команда.