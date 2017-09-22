Росс Браун: Феттель и «Феррари» могут завоевать чемпионский титул без помощи соперников
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что не
стоит списывать Себастьяна Феттеля со счетов в чемпионате.
«Борьба в чемпионате еще не закончена, и это точно. Впереди
еще шесть гонок. Феттель и «Феррари» достаточно сильны, чтобы завоевать титул
без помощи соперников.
Себастьян и «Феррари» напоминают мне мои годы работы в
Скудерии. Феттель очень похож на Михаэля Шумахера – он всегда поддерживает
команду и считает себя частью большой семьи. У него такая же дисциплина и
стремление помочь «Феррари» вернуться на вершину.
Борьба между Феттелем и Хэмилтоном будет очень жаркой
в оставшихся гонках, и если он выиграет, то эта победа будет полностью
заслуженной», - цитирует Брауна Autosport.
Напомним, сейчас Феттель отстает от лидирующего Льюиса
Хэмилтона на 28 очков.