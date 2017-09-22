Росс Браун: Феттель и «Феррари» могут завоевать чемпионский титул без помощи соперников

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что не стоит списывать Себастьяна Феттеля со счетов в чемпионате.

«Борьба в чемпионате еще не закончена, и это точно. Впереди еще шесть гонок. Феттель и «Феррари» достаточно сильны, чтобы завоевать титул без помощи соперников.

Себастьян и «Феррари» напоминают мне мои годы работы в Скудерии. Феттель очень похож на Михаэля Шумахера – он всегда поддерживает команду и считает себя частью большой семьи. У него такая же дисциплина и стремление помочь «Феррари» вернуться на вершину.

Борьба между Феттелем и Хэмилтоном будет очень жаркой в оставшихся гонках, и если он выиграет, то эта победа будет полностью заслуженной», - цитирует Брауна Autosport.

Напомним, сейчас Феттель отстает от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 28 очков.