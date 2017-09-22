Дамир Джумхур: Надеюсь, St. Petersburg Open снова получит награду лучшего турнира в своей категории

Боснийский теннисист Дамир Думхур поделился мнением о победе над британцем Лиамом Броди в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017.

– В роли полуфиналиста турнира чувствую себя великолепно. Еще один отличный турнир для меня. За последние пять недель я трижды вышел в полуфиналы турниров ATP. Я впервые в жизни играл в качестве игрока топ-50. Игра была трудной, плотной, но в конце мне удались несколько хороших ударов, поэтому я и выиграл.

– Что помогло вам в последние недели сделать такой прорыв?

– Все результаты, которые были раньше – не то что играл плохо. Когда в Лос Кабосе (Мексика) я вернулся на хард, то почувствовал больше уверенности, чем раньше. Она пришла благодаря очень упорной работе. Я много тренировался, но не мог добиться высоких результатов. После нескольких побед пришла необходимая уверенность. В последние пять недель я в свой лучший теннис.

– Убедились, почему турнир в Петербурге назывался лучшим в своей категории?

– Я слышал раньше, что местный турнир был лучшим по итогам года. Каждый игрок, с которым я советовался, советовали мне приехать сюда. В прошлом году я играл в Меце, и могу сказать, что петербургский турнир намного лучше. Иногда турниры, проходящие на открытом воздухе, могут предложить тебе больше, но и здесь, на турнире в зале, отличная организация. Надеюсь, St. Petersburg Open снова сможет получить награду лучшего турнира в своей категории, – передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Джумхур в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл британца Лиама Броди со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

В полуфинале босниец встретится с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция).

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.