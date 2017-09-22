Ивица Олич: Хорватия в кризисе, я боюсь матча с Украиной

Бывший форвард сборной Хорватии Ивица Олич опасается, что его соотечественники не смогу добиться успеха в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Украины.

«У меня нет оптимизма по поводу игры против Финляндии и, особенно, против Украины. Команда в кризисе. И не нужно прятать этот очевидный факт, образно говоря, под ковер. Не стоит говорить, что нам не повезло в Исландии, в Турции… Это — кризис.

Я никогда не слыл паникером, но на основании того, что я видел в Исландии и Турции, должен сказать: я действительно боюсь игры против Украины. Я говорю только о том, что видел. Да, у Хорватии в группе пока все под контролем. Пока…

У нас отличные футболисты, но у нас нет игры. Тренеры должны это исправить. Понимаю, что звучит намного легче, чем делается. Но у них есть работа. Наши соперники постепенно двигаются вперед, а мы топчемся на месте», - цитирует Олича «Команда №1».

Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября. Начало в 21:45 по Москве.