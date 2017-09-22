Ивица Олич: Хорватия в кризисе, я боюсь матча с Украиной
Бывший форвард сборной Хорватии Ивица Олич опасается,
что его соотечественники не смогу добиться успеха в матче квалификации ЧМ-2018
со сборной Украины.
«У меня нет оптимизма по поводу игры против Финляндии и, особенно, против
Украины. Команда в кризисе. И не нужно прятать этот очевидный факт, образно
говоря, под ковер. Не стоит говорить, что нам не повезло в Исландии, в Турции…
Это — кризис.
Я никогда не слыл паникером, но на основании того, что я видел в Исландии и Турции, должен сказать: я действительно боюсь игры против Украины. Я говорю только о том, что видел. Да, у Хорватии в группе пока все под контролем. Пока…
У нас отличные футболисты, но у нас нет игры. Тренеры должны это исправить. Понимаю, что звучит намного легче, чем делается. Но у них есть работа. Наши соперники постепенно двигаются вперед, а мы топчемся на месте», - цитирует Олича «Команда №1».
Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября. Начало в 21:45 по Москве.