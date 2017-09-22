Александр Бубнов: Плевали ли клубы РФПЛ на кубок России? Думаю, что нет

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги 1/16 финала Кубка России.



«В командах ФНЛ играют в основном россияне. Но ничего, обыгрывают клубы РФПЛ. Желаю им только успехов в дальнейшем. Тем более в преддверии чемпионата мира есть возможность попасть в сборную. А почему нет? Двери в национальную команду открыты, если хорошо себя проявлять, то это реально.



Плевали лидеры премьер-лиги на Кубок России или нет? «Зенит» – нет, уверен, что нет. Начали не основным составом, но по ходу Манчини выпустил лидеров. Сильно повлияло удаление, не будь его, матч сложился бы по-другому.



«Локомотив» – нет. Семин сказал, что наделали много ошибок, а потом пытались их исправлять, но не смогли. «Краснодар» – тоже нет. Шалимов назвал позором вылет из-за плохого настроя. Шалимов проводил ротацию состава перед «Зенитом», но «Краснодар» хотел пройти дальше.



ЦСКА – сложно сказать. Ротация была очень большой, хотя всего несколько человек никогда не играли в основе. Большинство не имеет регулярной практики, но это ближайший резерв. Впрочем, игра этого ротированного состава – позор для РФПЛ. Армейцы не создали практически ни одного момента. Не было настроя, самоотдачи – ходили пешком. По армейцам все понятно – им нужно догонять лидеров РФПЛ и готовиться к «МЮ» в Лиге чемпионов», - цитирует Бубнова Sportbox.