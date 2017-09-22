Дмитрий «Korb3n» Белов: Natus Vincere поймали свою химию

Менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов в своей группе во «ВКонтакте» прокомментировал последние результаты Natus Vincere.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«В общем, по-моему мнению текущий успех НаВи обусловлен тем, что все на своём месте, у них теперь есть чистая 4ка ,чистая 5ка. Все игроки одноязычные, так же у них появилась связь, Роджер + Акбар, они достаточно хорошо друг друга знают и достаточно играли вместе, Обычно когда один игрок искренне хочет играть с другим - у них всё получается. Ну и Кристалайз + Хвост. Играть в одной команде с кумиром, пусть он и на слоте тренера, мотивирует очень сильно, по-крайней мере первое время. Добавляем сюда щепотку Дани, который играет эти 2 недели, как не в себе, с помощью без помощи - не важно. Поливаем это всё уверенностью и атмосферой за которую отвечает Саня,а атмосфера сейчас в НаВи очень здравая. В общем НаВи поймали свою химию.



Предсказывать, сколько НаВи продержатся, месяц, два, год - я не буду, да и не смогу. Очень много зависит от мидлейна и от отношения команды к допущенным ошибкам, если таки будут. Скепсис есть у многих, НаВи всегда хорошо стартуют, а потом потихоньку съезжают. Но такого старта у них ещё не было».



18 сентября Natus Vincere пробилась на SL i-League Invitational Season 3, а 21 сентября квалифицировалась на PGL Open Bucharest.



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