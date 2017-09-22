Данис Зарипов: Были предложения из НХЛ, но они меня не устроили

Форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ за допинг, отклонил предложения из НХЛ.

«В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла. Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут», – приводит ТАСС слова Зарипова.

Напомним, ИИХФ дисквалифицировала Зарипова на два года за применение допинга. После этого НХЛ разрешила 36-летнему форварду играть в лиге, так как препараты, найденные в организме игрока, не являются запрещенными в НХЛ.

Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.