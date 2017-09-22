Срна, которого подозревают в положительном допинг-тесте, пропустит матч чемпионата Украины

Защитник донецкого «Шахтера», капитан команды Дарио Срна пропустит матч чемпионата Украины против «Звезды». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Команда №1», Срна не отправится с командой на выездной матч. Также не будут играть полузащитники Бернард и Фред (последний – из-за дисквалификации).

Ранее сообщалось, что одна из допинг-проб капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны, взятая весной этого года, дала положительный результат. Отметим, что фанаты «Наполи» в связи с этой новостью требуют пересмотра результата матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:2).