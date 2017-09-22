Дринкуотер пропустит гостевой матч против «Сток Сити»

Сегодня главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил журналистам, что Дэнни Дринкуотер – единственный футболист «синих», который не сможет принять участие матче 9-го тура АПЛ против «Сток Сити».

Специалист отметил, что причиной тому является повреждение, которое хавбек получил в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом».

Добавим, что в нынешнем сезоне футболист, который перебрался в команду из «Лестера», еще не провел за «Челси» ни одной встречи в премьер-лиге.

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