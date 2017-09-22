Директор по маркетингу Гран-при Мексики: Гонка состоится
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Директор по маркетингу Гран-при Мексики Родриго Санчес
подтвердил, что автодром имени братьев Родригес не пострадал в результате землетрясения.
Он отметил, что Гран-при не будет отменено.
«Состояние асфальта инспектировалось уже дважды. Также была проведена проверка зданий и сооружений – все в порядке. Мы будем продолжать проверку, но на данный момент никаких причин для беспокойства нет. Гонка состоится в запланированные сроки», - цитирует Санчеса Autosport.
Напомним, что в результате землетрясения в Мексике погибли 230 человек.
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