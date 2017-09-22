Директор по маркетингу Гран-при Мексики: Гонка состоится

Директор по маркетингу Гран-при Мексики Родриго Санчес подтвердил, что автодром имени братьев Родригес не пострадал в результате землетрясения. Он отметил, что Гран-при не будет отменено.

«Состояние асфальта инспектировалось уже дважды. Также была проведена проверка зданий и сооружений – все в порядке. Мы будем продолжать проверку, но на данный момент никаких причин для беспокойства нет. Гонка состоится в запланированные сроки», - цитирует Санчеса Autosport.

Напомним, что в результате землетрясения в Мексике погибли 230 человек.