Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 0ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург0 : 3Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Директор по маркетингу Гран-при Мексики: Гонка состоится

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Директор по маркетингу Гран-при Мексики Родриго Санчес подтвердил, что автодром имени братьев Родригес не пострадал в результате землетрясения. Он отметил, что Гран-при не будет отменено.

«Состояние асфальта инспектировалось уже дважды. Также была проведена проверка зданий и сооружений – все в порядке. Мы будем продолжать проверку, но на данный момент никаких причин для беспокойства нет. Гонка состоится в запланированные сроки», - цитирует Санчеса Autosport.

Напомним, что в результате землетрясения в Мексике погибли 230 человек.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леклер заменит Эрикссона на первой свободной практике в «Заубере»Резервный пилот «Заубера» Шарль Леклер выступит на четырех пятничных тренировках в оставшейся части сезона-2017. В частности, он примет участие в Гран-при Малайзии.Росс Браун: Феттель и «Феррари» могут завоевать чемпионский титул без помощи соперниковСпортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что не стоит списывать Себастьяна Феттеля со счетов в чемпионате.Перес перечислил 170 тысяч долларов пострадавшим при землетрясении в МексикеПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес пожертвовал три миллиона песо (около 170 тысяч долларов) в помощь пострадавшим в результате землетрясения.Ален Прост: «Рено» хочет обратить внимание топ-пилотовПосол и советник «Рено» Ален Прост заявил, что французская команда планирует улучшить результаты в 2018-м, чтобы привлечь к себе внимание топ-пилотов.Льюис Хэмилтон: В Малайзии у нас все должно быть в порядке, а в Японии борьба будет ближеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил расклад сил на ближайших этапах сезона.
Волейбол
Россия обыграла Украину в стартовом матче женского чемпионата Европы
Хоккей
Данис Зарипов: Были предложения из НХЛ, но они меня не устроили
Бокс
Промоутер Гассиева: Будем болеть за Кудряшова в бою с Дортикосом
Футбол
Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой
все новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости