Выиграй билеты на Евролигу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет Вам возможность стать обладателем двух билетов на первый домашний матч БК «Химки» (Московская область) в Евролиге, который пройдет 13 октября в 20:00 на «Арене-Мытищи».
Для этого необходимо:
- Быть подписчиком группы Sovsport | Советский спорт
- Быть подписчиком группы БК «Химки» (Московская область)
- Сделать репост этой записи и не удалять до подведения итогов.
Также розыгрыш проходит в фейсбуке и в инстаграме.
Итоги конкурса будут подведены 30 сентября и 3 победителей, которых определит генератор случайных чисел получат по 2 билета на матч!
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