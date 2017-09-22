Выиграй билеты на Евролигу

«Советский спорт» представляет Вам возможность стать обладателем двух билетов на первый домашний матч БК «Химки» (Московская область) в Евролиге, который пройдет 13 октября в 20:00 на «Арене-Мытищи».

Для этого необходимо:

- Быть подписчиком группы Sovsport | Советский спорт

- Быть подписчиком группы БК «Химки» (Московская область)

- Сделать репост этой записи и не удалять до подведения итогов.

Также розыгрыш проходит в фейсбуке и в инстаграме.



Итоги конкурса будут подведены 30 сентября и 3 победителей, которых определит генератор случайных чисел получат по 2 билета на матч!