КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн

Алексей Бадюков: Атакующий хоккей принес много очков «Северстали» Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление «Северстали» в регулярном первенстве КХЛ.

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов сообщил, что не сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

Максим Осипов: Выпал из состава «Салавата» потому, что плохо играю в хоккей

Максим Осипов: Выпал из состава «Салавата» потому, что плохо играю в хоккей Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов сообщил, что не сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

«Трактор» подпишет просмотровый контракт с Рясенским Защитник Евгений Рясенский продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает «Р-Спорт».