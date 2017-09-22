КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3).
Место и дата
22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Трактор - Нефтехимик - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2).
Место и дата
22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Лада - Ак Барс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
22 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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