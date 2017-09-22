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КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч

Автомобилист - ХК Сочи - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3).

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Нефтехимик - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2).

Место и дата

22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Ак Барс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

22 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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