Алексей Бадюков: Атакующий хоккей принес много очков «Северстали»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление «Северстали» в регулярном первенстве КХЛ.

«В начале сезона «Северсталь» пыталась играть от обороны, и такое не проходило. Если ждать, когда кто-то из соперников ошибется, то можешь дождаться обратного. Сейчас «Северсталь» предлагает хоккей открытого типа, в удовольствие. И, кажется, он принес больше очков, чем оборонительный.

Во второй половине этого месяца «Северсталь» действительно показывает тот результат, который, может быть, многих удивляет. Удивляет, потому что самое начало было плохое. Разговоры о том, что «Северсталь» замахнется на плей-офф, отошли на второй план. Громкие победы над «Салаватом» и «Куньлунем», а также хороший результат в Казани, заставили посмотреть на «Северсталь» другими глазами, как на некую «вспышку», которая на фоне других команд КХЛ себя проявляет.

Сейчас «под ногами» у хоккеистов две домашние игры. Это именно те два матча, которые нужно брать. Потому что дальше следует тяжелейший выезд. Мы знаем «Адмирал», нас ждет открытый хоккей и очень интересная игра. С «Амуром» – то же самое. Если «Северсталь» хочет играть в плей-офф, им нужно забирать здесь максимум очков.

«Команда у «Северстали» опытнейшая. Не хватает Алексея Угарова и Константина Корнеева, которые травмированы, но они и до этого много времени проводили в лазарете в предыдущих своих командах. Сейчас же многое зависит от Адама Мазура, а также первой атакующей тройки с Дмитрием Кагарлицким, - цитирует Бадюкова «Р-Спорт».