Россия обыграла Украину в стартовом матче женского чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового раунда чемпионата Европы по волейболу
среди женщин между сборными России и Украины завершился победой россиянок. Счет
матча по партиям – 3:2.
Счет в партиях - 25:18, 20:25,
25:23, 23:25, 15:13. Это был стартовый матч как в группе С, так и во всем
турнире. 23 сентября Россия сыграет с Турцией, а Украина с Болгарией.
Волейбол. Чемпионат Европы
Женщины
Баку (Азербайджан)
Группа С
1-й тур
Украина — Россия — 2:3
(18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)
Отметим, что победители
групп выйдут в 1/4 финала, а вторые и третьи команды будут играть на стадии 1/8
финала.
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