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Россия обыграла Украину в стартовом матче женского чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин между сборными России и Украины завершился победой россиянок. Счет матча по партиям – 3:2.

Счет в партиях - 25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13. Это был стартовый матч как в группе С, так и во всем турнире. 23 сентября Россия сыграет с Турцией, а Украина с Болгарией.

Волейбол. Чемпионат Европы

Женщины

Баку (Азербайджан)

Группа С

1-й тур

Украина — Россия — 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)

Отметим, что победители групп выйдут в 1/4 финала, а вторые и третьи команды будут играть на стадии 1/8 финала.

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Россия обыграла Украину в стартовом матче женского чемпионата Европы
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