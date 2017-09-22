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Родина не смогла выйти в финал турнира в китайском Гуанчжоу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Евгения Родина проиграла представительнице Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Гуанчжоу.

Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

За все время игры спортсменка из РФ совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. В активе ее соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

Таким образом, Чжан Шуай в финале сыграет против представительницы Сербии Александрой Крунич.


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