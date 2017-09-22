Родина не смогла выйти в финал турнира в китайском Гуанчжоу

Родина одержала разгромную победу и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Китая Ван Яфань и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (6:1, 6:2).

Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTA В первой двадцатке Чемпионской гонке WTA не произошло ни одного изменения. Чешская теннисистка Люси Шафаржова, дошедшая до полуфинала турнира в Квебеке, поднялась на четыре позиции и теперь занимает 21-е место.