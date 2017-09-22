Пашалич попал в состав сборной Хорватии на матчи с Финляндией и Украиной
Стал известен состав сборной
Хорватии на матчи квалификации ЧМ-2018 со сборными Финляндии и Украины.
Среди тех, кто попал в
список, есть полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Состав сборной Хорватии:
Вратари: Даниэль Субашич
(«Монако», Франция), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович
(«Динамо», Загреб).
Защитники: Домагой Вида, Йосип
Пиварич (оба — «Динамо», Украина), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме
Врсалько («Атлетико», Испания), Матей Митрович («Бешикташ», Турция), Борна
Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Антонио Милич («Остенде», Бельгия).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба — «Интер», Италия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марко Рог («Наполи», Италия), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак», Россия).
Нападающие: Марио Манджукич
(«Ювентус», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич
(«Хоффенхайм», Германия), Дуе Чоп («Стандард», Бельгия), Иван Сантини («Кан»,
Франция).
Матч Хорватия – Финляндия состоится 6 октября, Украина – Хорватия – 9 октября.