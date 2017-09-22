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Пашалич попал в состав сборной Хорватии на матчи с Финляндией и Украиной

Источник:  Хорватский футбольный союзКомментарии

Стал известен состав сборной Хорватии на матчи квалификации ЧМ-2018 со сборными Финляндии и Украины.

Среди тех, кто попал в список, есть полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Состав сборной Хорватии:

Вратари: Даниэль Субашич («Монако», Франция), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

Защитники: Домагой Вида, Йосип Пиварич (оба — «Динамо», Украина), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Матей Митрович («Бешикташ», Турция), Борна Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Антонио Милич («Остенде», Бельгия).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба — «Интер», Италия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марко Рог («Наполи», Италия), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак», Россия).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Дуе Чоп («Стандард», Бельгия), Иван Сантини («Кан», Франция).

Матч Хорватия – Финляндия состоится 6 октября, Украина – Хорватия – 9 октября. 

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