Футболисты СПбПУ выиграли турнир в Перми

Второй межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ завершился в Перми.

В центральном матче третьего игрового дня ДГТУ обыграл МПГУ. Ключевым моментом игры стало попадание футболиста московской команды в штангу вместо пустых ворот соперника. В ответной атаке ростовчане заработали пенальти и установили окончательный счёт встречи – 2:0. Во второй игре футболисты питерского Политеха с минимальным счётом 1:0 переиграли хозяев из ПГНИУ. Пермяки не смогли взломать грамотно выстроенную оборону СПбПУ.

Победителем турнира стали футболисты СПбПУ, которые набрали 6 очков и в очной встрече обыграли ДГТУ. Ростовчане также добавили в свою копилку 6 баллов. С 13 очками сборная Донского университета уверенно лидирует в турнирной таблице после двух турниров. Футболисты МПГУ набрали 4 очка, а дебютант НСФЛ Пермский университет – 1.

Следующий турнир Первой группы НСФЛ пройдет в Москве с 3 по 5 октября. В нём сыграют команды МГПУ (Москва), БФУ (Калининград), СевГУ (Севастополь) и СПбПУ (Санкт-Петербург).

Результаты:

СПбПУ (Санкт-Петербург) – МПГУ (Москва) 2:3

ПГНИУ (Пермь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) 0:2

ДГТУ (Ростов-на-Дону) – СПбПУ (Санкт-Петербург) 0:1

ПГНИУ (Пермь) – МПГУ (Москва) 1:1

ДГТУ (Ростов-на-Дону) – МПГУ (Москва) 2:0

ПГНИУ (Пермь) – СПбПУ (Санкт-Петербург) 0:1

Положение команд:

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 13 очков (6 матчей)

КБГУ (Нальчик) – 7 очков (3)

СПбПУ (Санкт-Петербург) – 6 очков (3)

МПГУ (Москва) – 4 очка (3)

СКГМИ (Владикавказ) — 3 очка (3)

ПГНИУ (Пермь) — 1 очко (3)

СевГУ (Севастополь) — 0 очков (3)

МГПУ (Москва) – 0 очков (0)

БФУ (Калининград) – 0 очка (0)

ДВФУ (Владивосток) – 0 очка (0)

ТулГУ (Тула) – 0 очков (0)

ЧГПУ (Чебоксары) – 0 очков (0)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 0 очков (0)