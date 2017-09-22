Григорий Родченков: России не должно быть на ОИ-2018

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены не должны выступать под своим флагом на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

«МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхенчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю. Россияне не должны представлять свою страну и могут выступать под нейтральным флагом в качестве наказания за прошлые нарушения антидопинговых правил», — цитирует Родченкова New York Times.