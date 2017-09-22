Неймар пропустит матч против «Монпелье»
Источник: ASКомментарии
Как сообщает AS, форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Монпелье» в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Отмечается, что бразилец получил небольшое повреждение. Главный тренер команды Унаи Эмери решил не рисковать здоровьем игрока.
Согласно источнику, травма не должна помешать Неймару сыграть против «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, матч против «Монпелье» состоится 23 сентября, а игра немецким клубом через четыре дня.
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