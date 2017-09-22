«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
УЕФА вынес
наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов против «Марибора».
Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.
Как сообщает официальный сайт организации, российскому
клубу поставили в вину использование болельщиками файеров и бросание на поле посторонних
предметов. Напомним, что брошенный с трибуны спартаковских болельщиков файер
едва не попал в главного арбитра матча Дениза Айтекина.
Согласно решению УЕФА, «Спартак» оштрафован на 60 000
евро. Также клуб не сможет продавать билеты на гостевую трибуну в следующем
матче турнира. Следующий гостевой матч в текущем турнире «Спартак» проведет 1
октября против «Севильи».
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