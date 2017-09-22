«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»

УЕФА вынес наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов против «Марибора». Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

Как сообщает официальный сайт организации, российскому клубу поставили в вину использование болельщиками файеров и бросание на поле посторонних предметов. Напомним, что брошенный с трибуны спартаковских болельщиков файер едва не попал в главного арбитра матча Дениза Айтекина.

Согласно решению УЕФА, «Спартак» оштрафован на 60 000 евро. Также клуб не сможет продавать билеты на гостевую трибуну в следующем матче турнира. Следующий гостевой матч в текущем турнире «Спартак» проведет 1 октября против «Севильи».