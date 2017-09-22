Билет на матч между сборными России и Ирана будет стоить от 300 рублей

Билет на товарищеский матч сборной России в Казани против команды Ирана можно приобрести за сумму от 300 до 700 рублей, сообщает «Р-Спорт».



Напомним, встреча пройдет на «Казань Арене» 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131-133 трибуны D. Следующая ценовая категория - сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С – 400 рублей.



Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие - на сектора 122-127 трибуны С – можно приобрести за 700 рублей.