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Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вместе с представляющей Австралии Дарьей Гавриловой вышла в финал парного турнира в Токио.

Сегодня спортсменки нанесли поражение японке Макото Ниномию и Ренату Ворачову из Чехии со счетом 6:2, 3:6, 10:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. 

За все время игры Касаткина и Гаврилова 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 брейка и 3 ошибки на подаче.

В финале Касаткина и Гаврилова сыграют со словенкой Андреа Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

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