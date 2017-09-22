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Роберто Баутиста-Агут: Мне пришлось приложить все мастерство, чтобы обыграть Троицки

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы над Виктором Троицки (6:1, 6:2).

– В чем причина такой легкой победы?
– Может, так кажется, что было легко, но это не так. Виктора всегда нелегко победить, он отличный боец и хорошо подает. Мне пришлось приложить все мастерство, чтобы выиграть.

– В прошлые годы вы дальше полуфинала здесь не проходили. Не пора ли выйти в финал?
– Я бы хотел, но сначала наслажусь сегодняшней победой, а потом буду восстанавливаться перед завтрашним матчем. Оба возможных соперника – сильные теннисисты, и чтобы пройти в финал, мне нужно сыграть очень хорошо. В прошлом году я играл в Петербурге против Беранкиса, знаю, как он играет. Это был очень тяжелый матч. С Фабио мы играли друг против друга много раз. Последний раз мы встретились в Гштаде, и я проиграл в трех сетах. Чтобы победить, мне нужно быть очень сконцентрированным и показать сильный теннис.

– Видели здесь болельщиков с испанскими флагами. Как вам играется при их поддержке?
– Мне здесь хорошо играть. Завтра жду больше людей, все-таки это будет выходной день. Два последних года я играл здесь в полуфиналах, и арена была почти заполнена. Была очень приятная атмосфера, - приводит слова Баутисты-Агута корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Баутиста-Агут в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл серба Виктора Троицки со счетом 6:1, 6:2. В полуфинале испанец встретится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Ричардас Беранкис (Литва).

Ранее босниец Дамир Джумхур в трех партиях обыграл британца Лиама Броди (6:3, 2:6, 6:4). В другом четвертьфинале немец Ян-Леннард Штруфф сыграет с французом Жо-Уилфридом Тсонга.

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.

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