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«Спартак»: Клуб приложил все усилия, чтобы наказание УЕФА было минимальным

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о наказании УЕФА за использование фанатами клуба пиротехники в матче против «Марибора» (1:1).

- Клуб сделал максимально возможное для того, чтобы наказание УЕФА было минимальным. Для этого мы приложили максимум титанических усилий, мы получили 60 тысяч евро штрафа за фаера, минус гостевой сектор на матче с «Севильей», - признался Трахтенберг.

Грозило гораздо большее наказание, вплоть до матча без зрителей. Появление фаера, в следующем матче, может обернуться для нас более серьезными санкциями.

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