Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 0ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург0 : 3Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста года и лучшего тренера года по версии ФИФА.

Как сообщает официальный твиттер организации, на звание лучшего футболиста претендуют Неймар («ПСЖ»), Критишану Роналду («Реал») и Лионель Месси («Барселона»), на звание лучшего тренера – Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси») и Зинедин Зидан («Реал»).

Также были названы номинанты на звание лучшего вратаря. Это Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Неймар пропустит матч против «Монпелье»Как сообщает AS, форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Монпелье» в матче 7-го тура чемпионата Франции.Дринкуотер пропустит гостевой матч против «Сток Сити»Сегодня главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил журналистам, что Дэни Дринкуотер – единственный футболист «синих», который не сможет принять участие матче 9-го тура АПЛ против «Сток Сити».«Закрой свой рот». Скандал в «ПСЖ» продолжает набирать обороты«Закрой свой рот». Скандал в «ПСЖ» продолжает набирать оборотыСудя по всему, в этом сезоне Унаи Эмери придется ломать себе голову, как помирить двух звездных игроков.Иван Ракитич: Неймар был важен для раздевалки «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о переходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен».Вылет «Зенита» и «Локомотива» из Кубка России, новый контракт Глушакова и извинения Неймара. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.
Волейбол
Россия обыграла Украину в стартовом матче женского чемпионата Европы
Хоккей
Данис Зарипов: Были предложения из НХЛ, но они меня не устроили
Бокс
Промоутер Гассиева: Будем болеть за Кудряшова в бою с Дортикосом
Футбол
Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидой
все новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегривсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Неймар
Неймарвсе новости