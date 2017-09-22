Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Стали известны три претендента на звание лучшего
футболиста года и лучшего тренера года по версии ФИФА.
Как сообщает официальный твиттер организации, на
звание лучшего футболиста претендуют Неймар («ПСЖ»), Критишану Роналду («Реал»)
и Лионель Месси («Барселона»), на звание лучшего тренера – Массимилиано Аллегри
(«Ювентус»), Антонио Конте («Челси») и Зинедин Зидан («Реал»).
Также были названы номинанты на звание лучшего
вратаря. Это Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль
Нойер («Бавария»).
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