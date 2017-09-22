Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера

Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста года и лучшего тренера года по версии ФИФА.

Как сообщает официальный твиттер организации, на звание лучшего футболиста претендуют Неймар («ПСЖ»), Критишану Роналду («Реал») и Лионель Месси («Барселона»), на звание лучшего тренера – Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси») и Зинедин Зидан («Реал»).

Также были названы номинанты на звание лучшего вратаря. Это Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»).