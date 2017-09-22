«Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры молодежного первенства
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 11-го тура молодежного первенства России между «Динамо»
и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей дубль сделал Вячеслав Грулев. У
гостей гол в активе Виталия Жиронкина.
«Динамо» с 22 очками занимает первое место. У ЦСКА 20
очков и третье место. В следующем туре «Динамо»
сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА – с «Уфой».
Молодежное первенство
12-й тур
Матч
Динамо (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (1:0)
Голы
Грулёв 8 (1:0). Жиронкин 67 (1:1). Грулёв 69 (2:1).
Судья:
Александр Самсонов (Россия)
Место и дата
22 сентября 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция
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