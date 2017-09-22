«Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры молодежного первенства

Матч 11-го тура молодежного первенства России между «Динамо» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Вячеслав Грулев. У гостей гол в активе Виталия Жиронкина.

«Динамо» с 22 очками занимает первое место. У ЦСКА 20 очков и третье место. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА – с «Уфой».

Молодежное первенство

12-й тур