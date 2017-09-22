Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 2ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург3 : 4Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура молодежного первенства России между «Динамо» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Вячеслав Грулев. У гостей гол в активе Виталия Жиронкина.

«Динамо» с 22 очками занимает первое место. У ЦСКА 20 очков и третье место.  В следующем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА – с «Уфой».

Молодежное первенство

12-й тур

Матч

Динамо (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (1:0)

Голы

Грулёв 8 (1:0). Жиронкин 67 (1:1). Грулёв 69 (2:1).

Судья:

Александр Самсонов (Россия)

Место и дата

22 сентября 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: А что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотелКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о результатах 1/16 финала Кубка России. Напомним, московский ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» покинули турнир.Федун посетил матч «молодежек» «Спартака» и «Анжи»Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун присутствовал на матче десятого тура молодежного первенства с «Анжи» (1:0).«Спартак» победил «Анжи» в матче молодежного первенства«Спартак» одержал победу над «Анжи» (1:0) в матче десятого тура молодежного первенства. Единственный гол в матче забил 18-летний защитник Даниил Петрунин, отличившийся после розыгрыша углового.Молодежное первенство. 11-й тур. «Спартак» победил «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.Вот кто выкинул «Зенит» из Кубка. Это самая удивительная команда сезонаВот кто выкинул «Зенит» из Кубка. Это самая удивительная команда сезона«Динамо СПб» в новом сезоне феерит повсюду.
Футбол
Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера
Футбол
«Спартак»: Клуб приложил все усилия, чтобы наказание УЕФА было минимальным
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио
Футбол
«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости