Массимо Каррера: Промес и Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травм
Полузащитник Квинси Промес и нападающий Педро Роша
могут пропустить ближайшие матчи «Спартака», в том числе с «Ливерпулем» в Лиге
чемпионов. Об этом сообщил главный тренер команды Массимо Каррера.
«Педро Роша
почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем
обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же
касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется
пропустить какое-то количество матчей»,
- цитирует Карреру ТАСС.
Напомним, что «Спартак»
обыграл «Кубань» в Кубке России со счетом 2:0, оба мяча забил Промес. 26
сентября «Спартак» сыграет против «Ливерпуля».
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