Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 2ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург3 : 4Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Промес и Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травм

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить ближайшие матчи «Спартака», в том числе с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил главный тренер команды Массимо Каррера.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», - цитирует Карреру ТАСС.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Кубань» в Кубке России со счетом 2:0, оба мяча забил Промес. 26 сентября «Спартак» сыграет против «Ливерпуля».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Игнатьев: «Спартак» захотел реабилитироваться перед своими болельщикамиБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью».Юрий Васильков: В подготовке «Спартака» есть заковыркаЮрий Васильков: В подготовке «Спартака» есть заковыркаБывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о череде травм, свалившей треть состава красно-белых в этом сезоне.«Спартак»: Клуб приложил все усилия, чтобы наказание УЕФА было минимальнымПресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о наказании УЕФА за использование фанатами клуба пиротехники в матче против «Марибора» (1:1).«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»УЕФА вынес наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов против «Марибора». Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Евгений Ловчев: Буду фанатеть за «Спартак» вместе с торсидойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев рассказал, что сможет посмотреть матч «Спартак» - «Ливерпуль» на стадионе.
Футбол
Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера
Футбол
«Спартак»: Клуб приложил все усилия, чтобы наказание УЕФА было минимальным
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио
Футбол
«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Педро Роша
Педро Рошавсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости