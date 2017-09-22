Массимо Каррера: Промес и Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травм

Полузащитник Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить ближайшие матчи «Спартака», в том числе с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил главный тренер команды Массимо Каррера.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», - цитирует Карреру ТАСС.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Кубань» в Кубке России со счетом 2:0, оба мяча забил Промес. 26 сентября «Спартак» сыграет против «Ливерпуля».