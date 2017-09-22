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Юрий Васильков: 9 травм в «Спартаке» - стечение обстоятельств

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о ходе восстановления полузащитника Романа Зобнина от травмы крестообразных связок колена.

- По-вашему, так много травм - это проблема врачей «Спартака»? Кто виноват?

- Кого-то конкретно винить не нужно. Хотя где-то в подготовке команды есть заковырка. Она влияет на психологию соревнующегося игрока. Может, физически он крепок, а в душе трясется и боится. Это очень тонкая вещь.

- Как выйти из сложившейся ситуации?

- Вдумчиво надо работать, шашки наголо – ни в коем случае. Скоро команде будет полегче, как только восстановится Роман Зобнин. По моим прогнозам, 6 ноября он уже должен быть в строю.

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