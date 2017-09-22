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Юко Кавагути и Александр Смирнов завершили карьеру

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российские фигуристы Юко Кавагути  и Александр Смирнов завершили спортивную карьеру. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Честно говоря, после стольких лет нашей ежедневной работы в тесном контакте с Юко и Сашей – прощаться с такой жизнью грустно. Но когда я вспоминаю моменты создания этой пары из двух людей разной национальности, ментальности, мотивации, то понимаю, насколько это было ново и интересно! То, как принимала публика пару Юко Кавагути – Александр Смирнов – видеть восхищенные глаза зрителей, слышать аплодисменты, было настоящим счастьем!

В создании творческого лица этого дуэта огромную роль сыграли и огромную помощь оказали хореографы Александр Васильевич Матвеев, Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Петр Чернышев, тренер Игорь Борисович Москвин, который много помогал в нашей работе. Все эти удивительные люди, а также другие специалисты создали тот особый колорит пары, ее неповторимое лицо, которые и привлекали внимание мировой общественности к Юко Кавагути – Александру Смирнову», - сказала тренер спортсменов Тамара Москвина.

В активе Кавагути и Смирнова серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в парном катании, два титула чемпионов Европы, а также серебряные (дважды) и бронзовые медали европейских первенств.  Трижды становились чемпионами России

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