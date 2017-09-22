Борис Игнатьев: «Спартак» захотел реабилитироваться перед своими болельщиками

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью».

«Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.

Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.

Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».