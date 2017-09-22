Борис Игнатьев: «Спартак» захотел реабилитироваться перед своими болельщиками
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью».
«Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.
Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.
Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция