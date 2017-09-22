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Борис Игнатьев: «Спартак» захотел реабилитироваться перед своими болельщиками

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью».

«Москвичи захотели хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Потому что обстановка вокруг команды патовая. Прекрасно понимая это, красно-белые выставили на матч с «Кубанью» сильнейший состав, который решил задачу выхода в 1/8 финала Кубка.

Думаю, спартаковцам хватит времени, чтобы привести себя в порядок, восстановиться к следующей игре. Правда, по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние.

Они выезжают на высоком индивидуальном мастерстве игроков. Много играют в атаке, но не успевают надежно действовать в обороне», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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