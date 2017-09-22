Алексей Бадюков: Кагарлицкий выгодно выделяется на фоне партнеров

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступления в текущем сезоне регулярного первенства КХЛ нападающего «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого.

«На фоне своих партнеров Дмитрий выгодно отличается. То, что у него была возможность переехать в топовые клубы, но он остался в Череповце, - это большой шаг для него самого. Его история показывает, что не стоит искать себя в больших клубах, пока не нашел в своем, в клубе, который в тебе нуждается. Сначала проявить себя, а потом уже думать – стоит ли переходить.

Кагарлицкий не такой молодой, как кажется. Это зрелый хоккеист, который знает, что делает. В том же Санкт-Петербурге он бы потерялся и, как тот же Окулов из ЦСКА, играл бы в ВХЛ. А сейчас Кагарлицкий – потенциальный игрок сборной.

Все свои голы в этом сезоне форвард «Северстали» забил в равных составах, несмотря на большое время в бригаде большинства. То, что у Дмитрия голы в равных составах, но не в большинстве, это не самый хороший показатель. Ему нужна стабильность, и в первую очередь – в большинстве. Потому что в неравных составах играет много», - цитирует Бадюкова «Р-Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Кагарлицкий в 13-ти матчах забил пять шайб и отдал шесть результативных передач.