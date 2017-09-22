Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 2ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург3 : 4Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Бадюков: Кагарлицкий выгодно выделяется на фоне партнеров

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступления в текущем сезоне регулярного первенства КХЛ нападающего «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого.

«На фоне своих партнеров Дмитрий выгодно отличается. То, что у него была возможность переехать в топовые клубы, но он остался в Череповце, - это большой шаг для него самого. Его история показывает, что не стоит искать себя в больших клубах, пока не нашел в своем, в клубе, который в тебе нуждается. Сначала проявить себя, а потом уже думать – стоит ли переходить.

Кагарлицкий не такой молодой, как кажется. Это зрелый хоккеист, который знает, что делает. В том же Санкт-Петербурге он бы потерялся и, как тот же Окулов из ЦСКА, играл бы в ВХЛ. А сейчас Кагарлицкий – потенциальный игрок сборной.

Все свои голы в этом сезоне форвард «Северстали» забил в равных составах, несмотря на большое время в бригаде большинства. То, что у Дмитрия голы в равных составах, но не в большинстве, это не самый хороший показатель. Ему нужна стабильность, и в первую очередь – в большинстве. Потому что в неравных составах играет много», - цитирует Бадюкова «Р-Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Кагарлицкий в 13-ти матчах забил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Трактор» уступил «Нефтехимику», «Автомобилист» проиграл «Сочи»Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Бадюков: Атакующий хоккей принес много очков «Северстали»Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление «Северстали» в регулярном первенстве КХЛ.КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Максим Осипов: Выпал из состава «Салавата» потому, что плохо играю в хоккейЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов сообщил, что не сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».«Трактор» подпишет просмотровый контракт с РясенскимЗащитник Евгений Рясенский продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает «Р-Спорт».
Футбол
Неймар, Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока по версии ФИФА, Аллегри, Зидан и Конте – лучшего тренера
Футбол
«Спартак»: Клуб приложил все усилия, чтобы наказание УЕФА было минимальным
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио
Футбол
«Спартак» оштрафован УЕФА на 60 тысяч евро и не сможет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»
все новости
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Кагарлицкийвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости