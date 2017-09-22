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Марсело выбыл на месяц из-за травмы

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Марсело пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, в матче с «Бетисом» (0:1) Марсело получил разрыв мышцы левого бедра. Срок восстановления составит около четырех недель. Вероятно, во основе его заменит Начо Фернандес.

В текущем сезоне 30-летний Марсело провел восемь матчей за «Реал» и сделал две результативные передачи.

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