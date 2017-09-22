Марсело выбыл на месяц из-за травмы
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Защитник мадридского «Реала» Марсело пропустит
около месяца из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, в матче
с «Бетисом» (0:1) Марсело получил разрыв мышцы левого бедра. Срок
восстановления составит около четырех недель. Вероятно, во основе его заменит
Начо Фернандес.
В текущем сезоне 30-летний Марсело провел
восемь матчей за «Реал» и сделал две результативные передачи.
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