Марсело выбыл на месяц из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Марсело пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, в матче с «Бетисом» (0:1) Марсело получил разрыв мышцы левого бедра. Срок восстановления составит около четырех недель. Вероятно, во основе его заменит Начо Фернандес.

В текущем сезоне 30-летний Марсело провел восемь матчей за «Реал» и сделал две результативные передачи.