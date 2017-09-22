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Геннадий Орлов: Базаревич принял сборную в тяжелое время

Источник:  Эхо Москвы в Санкт-ПетербургеКомментарии

Известный телекомментатор Генадий Орлов поделился мнением о работе Сергея Базаревича в качестве главного тренера сборной России по баскетболу.

«По поводу заголовка «Базаревич останется в сборной, несмотря на четвертое место на Евробаскете» в одной из газет, хочу сказать следующее. Это был успех сборной. Тот, кто написал данную статью, ничего не понимает в баскетболе. Базаревич принял команду в виде эксперимента, ее никто не хотел брать. Может быть, и хотели, но не было уверенности, что получится так выступить. Сергей рискнул и поднял команду до того, что она вышла в полуфинал. В матче за бронзу нам противостояла Испания, которая по составу была сильнее всех, но что-то они недоработали и не смогли показать все свое мастерство. Контракт с Базаревичем продлили. И сам Кириленко назвал выступление сборной на Евробаскете успехом», — цитирует Орлова «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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