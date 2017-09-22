Александр Поветкин: Кудряшов учтет прошлые ошибки

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Я не люблю эти все прогнозы, я обязательно буду смотреть и разумеется поддерживаю Диму, предстоит хороший бой, если Дима учел все свои ошибки и проработал их, то Кудряшова ждет только победа», - цитирует Поветкина «Мир Бокса».

Напомним, бой Кудряшов – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио.