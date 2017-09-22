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Александр Поветкин: Кудряшов учтет прошлые ошибки

Источник:  Vsenabox.ruКомментарии

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Я не люблю эти все прогнозы, я обязательно буду смотреть и разумеется поддерживаю Диму, предстоит хороший бой, если Дима учел все свои ошибки и проработал их, то Кудряшова ждет только победа», - цитирует Поветкина «Мир Бокса».

Напомним, бой Кудряшов – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио.

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