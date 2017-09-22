Жо-Уилфрид Тсонга: Мне плевать на трансферы Неймара и Мбаппе

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился мнением о трансферной политике футбольного клуба «ПСЖ».

– В инстаграме вы выкладывали фото с матча «Марсель» - «ПСЖ». За кого болеете?

– За «Марсель».

– Раз так, то такие трансферы, как покупка «ПСЖ» Неймара и Мбаппе, заставляют вас негодовать?

– Мне плевать на это, - приводит слова Тсонги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».