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Жо-Уилфрид Тсонга: Мне плевать на трансферы Неймара и Мбаппе

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился мнением о трансферной политике футбольного клуба «ПСЖ».

– В инстаграме вы выкладывали фото с матча «Марсель» - «ПСЖ». За кого болеете?
– За «Марсель».

– Раз так, то такие трансферы, как покупка «ПСЖ» Неймара и Мбаппе, заставляют вас негодовать?
– Мне плевать на это, - приводит слова Тсонги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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