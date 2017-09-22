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«Трактор» уступил «Нефтехимику», «Автомобилист» проиграл «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» дома уступил «Нефтехимику» со счетом 0:3. В составе победителей отличились Александр Брынцев, Чед Рау и Богдан Якимов. «Автомобилист» дома уступил «Сочи» со счетом 0:2. В составе победителей забивали Юрий Александров и Илья Хохлов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - ХК Сочи - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Александров (D. Miromanov), 35:03 (0:1). Хохлов 58:58 (0:2).

Место и дата

22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3).

Место и дата

22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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