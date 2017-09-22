«Трактор» уступил «Нефтехимику», «Автомобилист» проиграл «Сочи»

Алексей Бадюков: Кагарлицкий выгодно выделяется на фоне партнеров Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступления в текущем сезоне регулярного первенства КХЛ нападающего «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого.

Алексей Бадюков: Атакующий хоккей принес много очков «Северстали» Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление «Северстали» в регулярном первенстве КХЛ.

КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн

КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев», «Лада» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.