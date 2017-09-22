«Трактор» уступил «Нефтехимику», «Автомобилист» проиграл «Сочи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершились два матча регулярного чемпионата
КХЛ.
«Трактор» дома уступил «Нефтехимику» со
счетом 0:3. В составе победителей отличились Александр Брынцев, Чед Рау и
Богдан Якимов. «Автомобилист» дома уступил «Сочи» со счетом 0:2. В составе
победителей забивали Юрий Александров и Илья Хохлов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Александров (D. Miromanov), 35:03 (0:1). Хохлов 58:58 (0:2).
Место и дата
22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3).
Место и дата
22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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