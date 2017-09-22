Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 2ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург3 : 4Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жо-Уилфрид Тсонга: Я выиграл три трофея, так что этот сезон точно один из лучших

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 от немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 2:6).

– Мог ли сказаться на результате напряженный уик-энд в Кубке Дэвиса?
– Я разочарован результатом. Хотел задержаться подольше, показать все на что способен. Это никак не связано с Кубком Дэвиса. У меня было время приехать и отдохнуть. Жалко, что я вел по сетам, и у меня был брейк, а потом получилось то, что получилось. Я почувствовал небольшую боль.

– Что за боль?
– Не знаю, не могу ответить сейчас.

– Если будет возможность посетить Петербург в следующем году – сделаете это?
– Не знаю, появится ли возможность. Это будет зависеть от многих факторов. Я доволен пребыванием здесь, приемом, который оказали. Жалею, что не удалось подольше задержаться.

– Вылет в 1/4 финала скажется на ваших дальнейших планах?
– План тот же: играть в теннис. Желательно лучше. Я буду улучшать свою игру. Для начала надо узнать, что за травма.

– Если удастся выиграть Кубок Дэвиса – назовете сезон удачным?
– Я выиграл три трофея, так что этот сезон точно один из лучших. Может, сегодня я не выгляжу счастливым человеком, а вообще стараюсь быть таковым, - приводит слова Тсонги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинале Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, который обыграл в трех партиях британца Лиама Броди (6:3, 2:6, 6:4).

В другом полуфинале Роберто Баутиста-Агут встретится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Ричардас Беранкис (Литва).

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фоньини обыграл Беранкиса и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017Итальянский теннисист Фабио Фоньини в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:3, 6:0.St. Petersburg Open-2017. Цонга проиграл Штруффу, Донской/Южный против Жебавы/Мидделкооп. ОнлайнВ Петербурге проходит пятый игровой день St. Petersburg Open-2017.Ян-Леннард Штруфф: Последние два матча против Тсонги я показывал нелучший теннисНемецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 над французом Жо-Уилфридом Тсонгой (3:6, 6:3, 6:2).Жо-Уилфрид Тсонга: Мне плевать на трансферы Неймара и МбаппеФранцузский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился мнением о трансферной политике футбольного клуба «ПСЖ».Тсонга уступил Штруффу в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:3, 3:6, 2:6.
Футбол
Марсело выбыл на месяц из-за травмы
Фигурное катание
Юко Кавагути и Александр Смирнов завершили карьеру
Футбол
Юрий Васильков: Зобнин должен восстановиться к 6 ноября
Футбол
Массимо Каррера: Промес и Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травм
все новости
Жо-Уилфрид Тсонга
Жо-Уилфрид Тсонгавсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости