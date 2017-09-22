Жо-Уилфрид Тсонга: Я выиграл три трофея, так что этот сезон точно один из лучших

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 от немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 2:6).

– Мог ли сказаться на результате напряженный уик-энд в Кубке Дэвиса?

– Я разочарован результатом. Хотел задержаться подольше, показать все на что способен. Это никак не связано с Кубком Дэвиса. У меня было время приехать и отдохнуть. Жалко, что я вел по сетам, и у меня был брейк, а потом получилось то, что получилось. Я почувствовал небольшую боль.

– Что за боль?

– Не знаю, не могу ответить сейчас.

– Если будет возможность посетить Петербург в следующем году – сделаете это?

– Не знаю, появится ли возможность. Это будет зависеть от многих факторов. Я доволен пребыванием здесь, приемом, который оказали. Жалею, что не удалось подольше задержаться.

– Вылет в 1/4 финала скажется на ваших дальнейших планах?

– План тот же: играть в теннис. Желательно лучше. Я буду улучшать свою игру. Для начала надо узнать, что за травма.

– Я выиграл три трофея, так что этот сезон точно один из лучших. Может, сегодня я не выгляжу счастливым человеком, а вообще стараюсь быть таковым, - приводит слова Тсонги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинале Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, который обыграл в трех партиях британца Лиама Броди (6:3, 2:6, 6:4).

В другом полуфинале Роберто Баутиста-Агут встретится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Ричардас Беранкис (Литва).

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.