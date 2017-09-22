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Денис Лебедев: Кудряшову нужно заставить промахиваться Дортикоса

Источник:  Vsenabox.ruКомментарии

Российский боксер Денис Дебедев поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Здесь Диме очень важно показать советскую школу, —парадокс —именно нашу советскую школу, потому что я считаю, что Дима классом выше и любительская школа у Димы лучше и если он включит все воображение и начнет бомбить, а Кудряшов это может, то все получится! Дортикос был моим потенциальным претендентом, поэтому я его тоже изучал, у него правый длинный и левый боковой опасные, надо приспособиться к длинным рукам, это будет непросто. Уклон, ноги, отход назад или в сторону.

Нужно отдать ему первые раунды, а с четвертого раунда начать бомбить, как Кудряшов может. Сделать так, чтоб Дортикос потерял уверенность, потому что у него тоже своеобразная чуйка, будет непросто. Нужно заставить Дортикоса промахиваться. И когда он начнет промахиваться, он потеряет уверенность и тогда уже начинать его «бомбить». А у Кудряшова самый сильный удар в мире, в своем дивизионе Бой будет непростой, поэтому, как говориться, буду «держать кулаки» или знаете, как раньше на Руси говорили, буду «держать дулю» - цитирует Поветкина «Мир Бокса».

Напомним, бой Кудряшова – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио.

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