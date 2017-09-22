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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Магнитку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе победителей отличились Захар Арзамасцев, Евгений Бодров, Филип Ларсен и Вячеслав Солодухин. У «Магнитки» забивали Никита Пивцакин, Сергей Терещенко и Томаш Филиппи.

«Салават Юлаев» с 24 очками занимает второе место на Востоке. У «Металлурга» 19 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы:

Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3). Пивцакин (Бирюков), 31:47 (1:3). Терещенко (Осала, Филиппи), 33:00 (2:3). Филиппи (Платонов, Бирюков), 50:08 (3:3). Солодухин (Кемппайнен, Майоров), 50:33 (3:4).

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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